Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: Einbruch in Viehgartenanlage

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag 20.03.2023 auf Dienstag den 21.03.2023 wurden aus einem Schopf eines Viehgartengeländes an der L104 / Abzweig Niederrotweil L115 diverse Geräte, Werkzeuge und andere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Aufbrechen des Vorhängeschlosses der am Gartentor angebrachten Verriegelungskette Zutritt zum Gelände. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Aufgrund der großen Menge an Diebesgut wird davon ausgegangen, dass die Täterschaft zum Abtransport der Gegenstände ein Fahrzeug genutzt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

