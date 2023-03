Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen, Unfallflucht in der Milchhofstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 21.03.23 zwischen 11:40 und 12:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Milchhofstraße ein Pkw vermutlich beim Ausparken beschädigt. Möglicherweise kommt hier ein roter Kleinwagen in Betracht, der neben dem beschädigten Fahrzeug geparkt war.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen unter Tel. 07641/582 0 zu melden.

RE/ak

