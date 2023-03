Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrer gerät von Straße - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 22.03.2023, ist ein Motorradfahrer auf der K 6587 zwischen Egg und Bad Säckingen von der Straße abgekommen und hat sich leicht verletzt. Gegen 05:50 Uhr hatte der 59-jährige zwei vorausfahrende Pkws überholt und war in einer folgenden Kurve nach links von der Fahrbahn geraten. Im Grünstreifen kam der Motorradfahrer zu Fall. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und kam für weitere medizinische Untersuchungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Motorrad wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht.

