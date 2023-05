Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Cranger Straße/Im Emscherbruch sind am Sonntagmittag eine Auto- und eine Motorradfahrerin zusammengestoßen. Die 38-jährige Motorradfahrerin aus Düsseldorf wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 30-jährige Autofahrerin aus Herne gegen 13.45 Uhr von der Straße Im Emscherbruch geradeaus über die Kreuzung in Richtung Wanner Straße fahren. Dabei stieß sie mit der Motorradfahrerin zusammen, die auf der Cranger Straße in Richtung Rhein-Herne-Kanal unterwegs war. Die Motorradfahrerin musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr 11-jähriger Sohn, der den Unfall mitbekommen hatte, erlitt einen Schock. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Informationen war die Ampel an der Kreuzung außer Betrieb.

