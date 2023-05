Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Motorradfahrer stürzt auf Borkener Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Borkener Straße/B224 ist am späten Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer aus Dorsten verunglückt. Der 52-Jährige war gegen 17.25 Uhr in Richtung "Blauer See" unterwegs. Nach eigenen Angaben musste er plötzlich stark abbremsen, verlor die Kontrolle und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Dorstener ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

