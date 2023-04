POL-PIBIN: Raub aus Vereinskasse - Zeuge gesucht!

Bingen (ots) - Bingen, 19.04., Saarlandstraße, 14:30 Uhr. Im Rahmen einer Kontrollstelle wurde der Fahrer eines Opels einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35-Jährige gab zunächst falsche Personalien an, eine Recherche ergab dann, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

