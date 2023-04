Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ladendiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 19.04., Basilikastraße, 09:50 Uhr. Der Eigentümer eines Supermarkts am City-Center meldete einen Mann, der eben Getränke in seinen Rucksack stecken wollte, dann seine Meinung geändert hatte und dafür im benachbarten Drogerie-Markt fünf Paar Socken in die Tasche gesteckt hatte. Die herbeigerufenen Beamten fanden bei der Durchsuchung im Rucksack zwei unauffällige Werkzeuge. Der Mann erhielt einen Platzverweis für das City-Center.

