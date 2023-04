Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 17.04., Rupertusstraße, 19:49 Uhr. Parallel fuhren Kollegen in Richtung Mariahilfstraße, wo auch ihnen ein PKW-Fahrer auffiel. Eine Kontrolle konnte erst nach Einschalten der polizeilichen Anhaltesignale erfolgen. Der Fahrzeugführer wirkte nervös und zeigte deutliche Anzeichen eines Betäubungsmitteleinflusses. Auf Nachfrage gab er an, am Vortag viel Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel negativ aus, ein Drogentest jedoch schlug an. Auch er wurde mit zur Dienststelle zwecks Entnahme einer Blutprobe genommen. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt; die Fahrzeugschlüssel nahm die Mutter des Betroffenen entgegen.

