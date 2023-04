POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) - Gensingen, 12.04., 09:30 Uhr - 11:30 Uhr, Am Kieselberg. Eine Frau parkte ihren weißen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Als sie nach dem Einkauf zu Hause ankam, entdeckte sie eine frische Beschädigung an der linken Fahrzeugfront. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

mehr