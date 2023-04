Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gefahrenstoff-Austritt mit schwerverletzter Person

Bingen (ots)

Grolsheim, 12.04., Carl-von-Ossietzky-Straße, 07:44 Uhr. Die Feuerwehr meldete einen Gefahrenstoffaustritt bei einer ansässigen Logistik-Firma. Sie hatten festgestellt, dass ein Transporteur beim Entladevorgang einen sogenannten IBC-Container beschädigt hat, wodurch Peroxyessigsäure (Gemisch Essigsäure/Wasserstoffperoxid) austrat. Der Fahrer kam unglücklicherweise in Kontakt mit dem Gefahrenstoff und erlitt sehr starke Reizstoffverätzungen an Augenpartie und Atemwegen. Durch den Rettungsdienst wurde er erstversorgt und anschließend in eine Spezialklinik gebracht. Ein weiterer Mitarbeiter klagte ebenfalls über Reizung seiner Augen. Nach einer Behandlung durch die Rettungskräfte lehnte er jedoch weitere Maßnahmen ab. Dank des Regens und der kühleren Außentemperaturen verflüchtigte sich die Säure, so dass eine großräumige Absperrung ausblieb. Die Feuerwehr pumpte die Restmenge des Gefahrenstoffs aus dem beschädigten Tank in einen neuen Container um. Eine im Anschluss durchgeführte pH-Messung um das Firmengebäude blieb unauffällig: Gefährdung für Umwelt und Unbeteiligte konnte ausgeschlossen werden.

