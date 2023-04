Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl von Elektrogeräten aus Scheunen in Breitscheid

Bingen (ots)

In der Nacht von Freitag, 07.04.2023 auf Samstag 08.04.2023 wurden durch eine oder mehrere unbekannte Personen in der Ortslage Breitscheid (bei Bacharach) nach derzeitigem Stand mindestens 6 Scheunen geöffnet, um daraus Elektro-und Motorgeräte zu entwenden. Bei dem Diebesgut handelt es sich u.a. um Stihl Motorsägen. Hinweise zu dem oder den Tätern können an die zuständige Polizei weitergegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell