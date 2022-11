Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg

Kleve - Verkehrsinformation: Verkehrsstörungen am Freitag (2. Dezember 2022) und Sonntag (4. Dezember 2022) aufgrund von Traktoren-Korsos möglich

Kranenburg/Kleve (ots)

In den kommenden Tagen finden auf Kranenburger und Klever Stadtgebiet zwei Versammlungen statt, aufgrund derer es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Grund dafür sind hell erleuchtete Traktoren, die im Korso auf Lichterfahrten gemäß des eigenen Mottos einen "Funken Hoffnung" überbringen wollen. Am Freitag (2. Dezember 2022) startet die erste Lichterfahrt um 18:00 Uhr im Kranenburger Stadtgebiet an einer Tankstelle an der Klever Straße (B9) und endet gegen 20:00 Uhr an der Ecke Bahnhofstraße / Elsendeich.

Am Sonntag (4. Dezember 2022) kann es zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Kranenburg-Zyfflich und Kleve kommen. Der Traktoren-Korso an diesem Tag startet mit seiner Lichterfahrt an der Straße Zum Wyler Meer in Zyfflich, führt durch Kranenburg und endet in Kleve auf dem Parkplatz Wiesenstraße am Spoykanal in Kleve.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmenden um Rücksichtnahme und Verständnis, wenn es im Zuge der Versammlung zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. (cs)

