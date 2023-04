Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Grolsheim, 17.04., Dammstraße, 14:00 Uhr. Zum genannten Zeitpunkt zeigte ein Mann eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Er hatte seinen blauen Opel Astra mit KH-Kennung nachts gegen 04:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er nachmittags zu seinem PKW zurückkehrte, entdeckte er an der hinteren linken Tür sowie dem Kotflügel mehrere Kratzer und Dellen. Täterhinweise liegen bisher leider keine vor.

