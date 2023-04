Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in einem Container

Kall (ots)

In einem Container auf der Metallhütte in Kall kam es am Di., 04.04.2023, gegen 22 Uhr zu einem Brand. Im Container befand sich Kunststofffolie, die aus unbekannter Ursache in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen mittleren Euro Bereich. Während der Löscharbeiten platzte eine unterirdische Wasserleitung. Diesbezüglich musste die Feuerwehr auch noch die Wasserleitung abdrehen.

