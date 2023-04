POL-EU: Dieselkraftstoff auf Rastplatz entwendet

Zülpich-Schwerfen (ots) - Ein 31-jähriger Mann aus Zülpich befuhr gestern mit seinem PKW die Virnicher Straße in Richtung Enzen. Während der Fahrt wurde er durch die Sonne so stark geblendet, dass er die Sattelzugmaschine, die am Fahrbahnrand geparkt war, übersah und auf sie auffuhr. Der PKW sowie die Sattelzugmaschine mussten abgeschleppt werden. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ...

