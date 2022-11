Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße am heutigen Tag konnte nur ein Fahrzeugfahrer festgestellt werden, der sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht hielt. Dieser muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen: Der Bußgeldkatalog sieht für seine Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro vor. Daneben ist der Eintrag eines Punkts im Zentralen Verkehrsregister vorgesehen.

