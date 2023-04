POL-EU: PKW geriet in Brand

Weilerswist (ots) - Als ein 22-jähriger LKW Fahrer nach Übernachtung auf dem Rastplatz "Oberste Heide" an der Autobahn 1 am Dienstagmorgen gegen 06.00 Uhr vor Fahrtbeginn seinen Kontrollgang machte, bemerkte er, dass sich über seinen Tank ein Loch sowie ausgelaufener Kraftstoff auf dem Boden befanden. Durch unbekannte Täter wurden circa 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr