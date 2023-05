POL-RE: Oer-Erkenschwick: Polizei sucht mutmaßlichen Parfüm-Dieb

Recklinghausen (ots) - Auf der Henrichenburger Straße hat es am späten Sonntagnachmittag einen Unfall mit zwei Schwerverletzten gegeben. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen war gegen 17.40 Uhr in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs - in einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Die beiden weiteren Insassen im Auto - ...

mehr