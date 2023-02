Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Jugendliche nach Beschädigungen an privaten Fahrzeugen von Polizbeamten sofort gestellt

Neubrandenburg (ots)

Am 11.02.2023, gegen 23.00 Uhr wurden durch sich im Dienst befindliche Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg eine Gruppe von fünf Jugendlichen bemerkt, welche von der Darrenstraße aus offensichtlich mit Steinen auf das Gelände der Dienststelle sowie auf den angrenzenden Parkplatz für die Mitarbeiter der Polizei warfen. Als die Beamten einschreiten wollten, ergriffen die fünf Tatverdächtigen zunächst die Flucht über die Wallanlage in Richtung Bahnhof. Durch hinzugezogene Funkwagenbesatzungen, u. a. auch aus Friedland, konnten drei Tatverdächtige im Nahbereich aufgegriffen werden. Dabei handelte es sich um zwei 15- und einen 17- jährigen Neubrandenburger. Die zwei geflüchteten Personen (15 und 16 Jahre) konnten im Laufe der ersten Ermittlungen bekannt gemacht werden. Sie stammen ebenfalls aus Neubrandenburg. Durch die Steinwürfe wurden zwei Privat-PKW von Polizeibeamten beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zum Motiv gaben die Täter an, dass sie sich an der Polizei wegen vorangegangener Durchsuchungsmaßnahmen bei einem der festgestellten Tatverdächtigen rächen wollten. Die Minderjährigen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige.

