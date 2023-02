Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens des Schützenvereins in Usedom

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 11.02.2023 gegen 21.10 Uhr kam es zu einem Brand eines Schuppens in Usedom. Das Objekt befindet sich auf dem Grundstück des dortigen Schützenvereins, auf welchem mehrere Schuppen als Lager dienen. Einer dieser Schuppen fing aus bisher ungeklärter Ursache an zu brennen. Ein Übergreifen auf andere Schuppen konnte durch die vor Ort eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Insgesamt waren 49 Kameraden von vier Feuerwehren involviert. Diese konnten den Brand gegen 23.00 Uhr vollständig unter Kontrolle bringen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf ca. 7.500 Euro. Es wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Eine Selbstentzündung wird gegenwärtig ausgeschlossen Aus diesem Grund wurde eine Strafanzeige gefertigt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier Heringsdorf unter 0383 78279224, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

