Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheckkartenbetrüger gesucht

Mühlhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht einen Betrüger. Der bisher unbekannte, abgebildete Mann stahl am 10. Juni 2022, gegen 17.45 Uhr, Bargeld und Geldkarten aus einem Getränkemarkt in Schlotheim. Anschließend begab er sich zwischen 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr zur Sparkasse in Ebeleben und erbeutete dort, mithilfe dieser Geldkarten, einen vierstelligen Betrag. Am 11. Juni 2022 hob der Täter erneut einen vierstelligen Geldbetrag in einer Sparkassenfiliale im hessischen Korbach ab. Wer erkennt den? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

