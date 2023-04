Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNG Ermittlungen nach schweren Verkehrsunfall auf der B 247 dauern an

Bad Langensalza (ots)

Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen von Ersthelfern am Unfallort, der Vernehmung eines Insassen im Verursacherfahrzeug und weiterer Spurenauswertungen, auch am Verursacherfahrzeug, kann eine weitere Person als möglicher Fahrzeugführer nicht ausgeschlossen werden. Somit kommen derzeit zwei Männer im Alter von 45 und 34 Jahren als Fahrzeugführer in Betracht. Beide standen zum Unfallzeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss und besitzen keine Fahrerlaubnis. Sie befinden sich schwer verletzt im Krankenhaus, der 34-Jährige kämpft um sein Leben. Weitere Ermittlungsergebnisse werden, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, ausschließlich durch eine autorisierte Pressemeldung der Landespolizeiinspektion Nordhausen veröffentlicht. Wir bitten von spekulativen telefonischen Nachfragen zum Unfallgeschehen Abstand zu nehmen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Verbreiten von Bildern im Internet, auf denen Unfallopfer zu sehen sind, verboten ist und strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Jede Tat wird entsprechend des § 201a StGB konsequent verfolgt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell