Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss läuft vor Polizisten weg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwei Polizistinnen sahen am Donnerstag (27.04.) gegen 16 Uhr einen Motorroller, der von einem Parkplatz fahren wollte, um sich auf der Esserstraße in den Verkehr einzuordnen. Hinter dem Fahrer saß eine Person ohne Helm. Die Beamtinnen forderten den 21-jährigen Rollerfahrer deshalb auf, anzuhalten. Der Aufforderung kam der Mann ab, der Beifahrer stieg ab, anschließend flüchtete der 21-Jährige mit dem Roller und fuhr in die Gartenstraße. Er konnte zunächst über den Elseyer Dorfplatz entkommen, da die Einsatzkräfte ihm durch aufgestellte Poller nicht mit dem Streifenwagen folgen konnten. Im weiteren Verlauf konnte der 21-Jährige jedoch zu Fuß auf der Möllerstraße ausfindig gemacht werden. Er hatte seine Jacke gewendet, um nicht erkannt zu werden. Die Polizistinnen erkannten ihn jedoch eindeutig wieder. Der Hagener hatte keine Ausweisdokumente bei sich, jedoch einen Fahrzeugschlüssel für ein Kleinkraftrad. Er gab jedoch an, mit keinem Roller unterwegs gewesen zu sein. Er habe zudem keinen Führerschein. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Er musste eine Blutprobe abgeben. Durch die Polizei wurde eine Anzeige gefertigt. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

