POL-HA: Unbekannter greift 35-jährigen Mann in der Innenstadt mit Pfefferspray an

Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Donnerstagabend (27.04.2023) in der Innenstadt einen 35-jährigen Mann mit Pfefferspray an und flüchteten anschließend unerkannt. Gegen 21.30 Uhr ging der Hagener, zusammen mit seinem Bruder, zu Fuß durch die Hagener Innenstadt. In der Goldbergstraße, an der Ecke zur Hochstraße fragte der 35-jährige zwei entgegenkommende Männer nach Feuer für seine Zigarette. Einer dieser Männer holte laut der Aussagen des Hageners unmittelbar ein Pfefferspray hervor und sprühte es dem Hagener in sein Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung der Konkordiastraße. Der Angreifer hatte kurze, dunkle Haare und trug einen Pullover sowie eine Kappe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 35-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo ermittelt nun wegen der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

