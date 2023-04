Polizei Hagen

POL-HA: Einsatztrupp der Polizei trifft Mann mit Amphetaminen an - vorläufige Festnahme

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag (27.04.) kontrollierten zivile Polizisten des Einsatztrupps der Polizei Hagen in den frühen Morgenstunden einen 30-jährigen Hagener. Der Mann hielt sich gegen 0.45 Uhr in der Straße Jungfernbruch auf. Er war sehr nervös, konnte sich nicht ausweisen und hatte in einer mitgeführten Zigarettenschachtel eine augenscheinlich nicht geringe Menge Amphetamin bei sich. Zunächst gab er an, dass es sich nicht um seine Betäubungsmittel handelt, später revidierte er die Aussage. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung des Mannes. Auf einem Tisch liegend konnten weitere Betäubungsmittel, Verpackungsmaterial und eine Feinwaage wahrgenommen werden. Es befanden sich zudem weitere Betäubungsmittel, Bargeld und diverse Utensilien zum Strecken der Drogen in der Wohnung. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und fertigten eine Strafanzeige. Der 30-Jährige, der bereits wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Haft saß, wurde vorläufig festgenommen. Er wird Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

