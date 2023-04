Polizei Hagen

POL-HA: Senior fährt auf Parkplatz in geparkte Autos und gegen einen Baum

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Dienstag (25.04.) stieß ein 87-Jähriger in den Mittagsstunden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnstraße mit seinem BMW mit mehreren geparkten Autos zusammen. Er kollidierte zudem mit einem Baum. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Hagener gegen 13.15 Uhr rückwärts aus einer Parklücke fahren. Plötzlich fuhr er jedoch mit Vollgas im Halbkreis, teilweise auch über die Zufahrt, bis er in weitere Parkbuchten fuhr. Dabei habe er ein geparktes Auto linksseitig getroffen und den Baum touchiert. Mit dem Heck sei er anschließend in ein weiteres geparktes Fahrzeug gefahren. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls vollständig aus der Parkbucht hinausgeschoben und stand schlussendlich quer auf einer Zufahrt.

Der BMW des Seniors wurde durch das geparkte Auto aufgehalten und kam zum Stillstand. Bei den getroffenen Autos handelte es sich um einen VW, BMW sowie einen Toyota. Sie waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den 87-Jährigen. Dieser war glücklicherweise unverletzt - eine Zuführung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Auch andere Personen kamen bei dem Unfall trotz hoher Frequenz auf dem Parkplatz nicht zu Schaden. Bei der Unfallaufnahme teilte der Hagener den Polizisten mit, dass er mit seinem Schnürsenkel am Pedal seines BMW hängen geblieben war, sodass es zu dem Unfall kam. Die Polizisten fertigten einen Bericht an das Straßenverkehrsamt. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell