Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin wird Opfer von Zetteltrick - Schmuck entwendet, Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

In der Hengsteyer Straße gelang am Dienstag (25.04.) ein Trickdiebstahl - ein bislang unbekannter Mann entwendete den Schmuck einer Seniorin. Die 86-Jährige schilderte der Polizei, dass ein unbekannter Mann gegen 16 Uhr bei ihr Zuhause geklingelt habe. Er gab an, einen Zettel schreiben zu müssen. Die 86-Jährige ließ den Trickdieb daraufhin in ihre Wohnung und ließ die Wohnungstür offen. Als ihr der Mann erzählte nicht schreiben zu können, übernahm die hilfsbereite Dame die Aufgabe. Während der Unbekannte den Text diktierte, habe er so gestanden, dass die Hagenerin den Wohnungsflur nicht mehr einsehen konnte. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass mehrere Schmuckgegenstände im Schlafzimmer fehlten.

Der unbekannte Mann war ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, hatte eine stämmige Statur, schwarze, nach hinten gekämmte Haare, einen schwarzen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose sowie schwarze Schuhe und sprach akzentfrei deutsch. Angaben zu einer möglichen zweiten Person konnte sie nicht geben. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

