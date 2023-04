Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen innerhalb einer Stunde

Baden-Baden/ Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern Abend innerhalb einer Stunde zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Bei der Kontrolle einer 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Baden-Baden wurde festgestellt, dass gegen die Dame ein Haftbefehl wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz besteht. Sie konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1200,00 Euro bezahlen und ihre Reise danach fortsetzen. Kurze Zeit später erfolgte die Festnahme eines 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen in Kehl. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde für 40 Tage in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell