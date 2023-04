BPOLI-OG: Sachbeschädigung am Bahnhof Achern/ Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots) - Ein junger Mann hat sich am vergangenen Samstag in Lebensgefahr begeben. Der 17-jährige afghanische Staatsangehörige, lief gegen kurz vor 1 Uhr, im Bereich des Offenburger Bahnhofs zwischen den Gleisen. Der Zugführer eines ICEs in Richtung Freiburg musste eine Schnellbremsung einleiten, hätte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Im ...

