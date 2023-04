BPOLI-OG: Sexuelle Belästigung in Regionalzug/ Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Kehl/Offenburg/Rheinmünster (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben über die vergangenen Osterfeiertage mehrere gesuchte Straftäter verhaften können. Bereits am Gründonnerstag wurde eine 38-jährige französische Staatsangehörige an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl verhaftet. Gegen die Dame bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Sie konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging ...

