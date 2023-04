Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Festnahmen über die Osterfeiertage

Kehl/Offenburg/Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben über die vergangenen Osterfeiertage mehrere gesuchte Straftäter verhaften können. Bereits am Gründonnerstag wurde eine 38-jährige französische Staatsangehörige an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl verhaftet. Gegen die Dame bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Sie konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit eine Haftstrafe von 20 Tagen. Kurze Zeit später wurde, ebenfalls an der Haltstelle der Tramlinie D, ein 37-jähriger französischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und konnte 35 Tage Gefängnis abwenden. Eine weitere Festnahme erfolgte in den frühen Morgenstunden des Freitags. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses auf der Fahrt von Straßburg nach Ravensburg, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wurde ein 20-jähriger algerischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wurde nach richterlicher Vorführung in das Gefängnis gebracht. Eine weitere Festnahme erfolgte am Morgen des Samstags. Hier wurde im Offenburger Stadtgebiet ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für 50 Tage in das Gefängnis. Am gleichen Tag erfolgte die Festnahme eines 32-jährigen serbischen Staatsangehörigen am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden. Der Mann wurde zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Skopje vorstellig. Hierbei wurde ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel festgestellt. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 881 Euro begleichen und eine Haftstrafe abwenden. Ihm wurde anschließend die Ausreise gestattet.

