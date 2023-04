BPOLI-OG: Mit falschen Dokumenten unterwegs

Baden-Baden/Bühl (ots) - Beamte der Bundespolizei kontrollierten am vergangenen Freitag am Bahnhof Baden-Baden einen syrischen Staatsangehörigen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Demnach hatte er aus einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und vier Monaten noch einen Restfreiheitsstrafe von 460 Tagen zu verbüßen. Der 20-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht. Am Samstag wurde am Rasthof ...

