Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Fitnessstudio/ Kat-Diebe

Hemer (ots)

Ein 29-jähriger Hemeraner hat am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr in einem Fitnessstudio an der Hauptstraße randaliert. Er erzählte wirre Dinge, beschädigte eine Notausgangs-Schranke und holte zu einem Schlag gegen einen Mitarbeiter aus. Der konnte dem Schlag jedoch ausweichen. Auch auf die hinzu gerufene Polizei machte der Mann einen sehr verwirrten Eindruck. Auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes und nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er nach Psych KG in ein Krankenhaus zwangseingewiesen.

Zwischen dem 5. November und Dienstagmorgen wurde an der Schottlandstraße der Katalysator unter einem Wohnmobil gestohlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell