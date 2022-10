Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Rorup, L580

K48, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 22.10.2022, 13:45 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Mann aus Münster mit seinem Pkw die K48, aus Richtung Lette kommend, in Fahrtrichtung Darup. An der Kreuzung K48/L580 beabsichtigte der Mann die L580 zu queren, um seine Fahrt in Richtung Darup fortzusetzen. Hierbei übersah der Mann eine vorfahrtsberechtigte 46-jährige Frau aus Rosendahl, welche mit ihrem Pkw die L580, aus Richtung Rorup kommend, in Fahrtrichtung Billerbeck befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 46-jährige Fahrzeugführerin aus Rosendahl wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die 68-jährige Beifahrerin des Mannes wurde leicht verletzt. Beide Frauen wurden mit eingesetzten Rettungswagen Krankenhäusern zugeführt.

