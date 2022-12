Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Fünf Jugendliche auf Diebestour durch Tankstellen/ Schüsse aus Schreckschusswaffe auf Pkw/ Taschendiebe/ "Hallo Papa"-Trick/ Weihnachtsbaum gestohlen/

Iserlohn (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstag kurz vor 23 Uhr drei Unbekannte, die von einem Firmengelände an der Pütterstraße kamen. Dort stand ein Fenster offen. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten entdeckten Einbruchspuren. Ob etwas gestohlen wurde, konnte in der Nacht nicht mehr festgestellt werden.

Fünf Jugendliche haben am Dienstagabend Diebstähle in mehreren Tankstellen begangen. Sie lenkten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab und griffen in die Regale. Kurz vor 17 Uhr kamen sie in eine Tankstelle an der Baarstraße. Während zwei immer wieder vorgaben, Geld tauschen zu wollen, griffen die anderen wieder und wieder in die Regale und entwendeten E-Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Kurz vor 18 Uhr stürmten die Jugendlichen in eine Tankstelle an der Hansaallee. Auch dort gaben die einen vor, Geld wechseln zu wollen, während die anderen in die Regale griffen und dort E-Zigaretten und Stangen stahlen - Wert ebenfalls mehrere hundert Euro. Um 18.15 Uhr wechselten sie zur Schlesischen Straße. Dort tanzte einer der Jugendlichen vor den Augen des Tankwarts vor dem Verkaufstresen, während sich die anderen vier an verschiedenen Stellen in den Regalen bedienten: Dort stahlen sie verschiedene Waren, darunter Kondome, E-Shishas und Energydrinks. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizeibeamten sicherten Aufnahmen aus den Überwachungskameras. Die Tatverdächtigen wirkten auffällig klein. Der Größte wurde auf 1,75 bis 1,80 Meter geschätzt und trug eine schwarze Lederjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Ermittelt wird wegen Bandendiebstahls.

Ein 17-jähriger Iserlohner soll am Dienstag auf dem Hembergparkplatz im Vorbeifahren eine Pistole auf einen anderen Pkw gerichtet und mehrmals geschossen haben Zwei Erwachsene saßen kurz vor 18 Uhr in einem Fahrzeug und aßen. Ein anderer Pkw fuhr auf dem Hembergparkplatz hin und her. Als der Wagen dann das letzte Mal langsam an dem Pkw vorbeifuhr, habe der Beifahrer eine Pistole aus dem Fenster gehalten und lachend mehrmals in Richtung der Insassen geschossen. Sie informierten die Polizei und gaben das Kennzeichen durch. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stoppte den Wagen auf der Friedrichstraße in Höhe der Polizeiwache. Am Steuer saß ein 20-Jähriger, auf dem Beifahrersitz ein 17-JährigerIn dem Fahrzeug fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe, Munition und ein verbotenes Einhandmesser. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Einer 59-jährigen Iserlohnerin wurde am Dienstagmorgen zwischen 11 und 11.30 Uhr in der Wermingser Straße die Geldbörse aus dem Rucksack gezogen.

Ein 56-jähriger Iserlohner ist auf den "Hallo-Papa"-Trick hereingefallen. Am Dienstagabend bekam er eine SMS, die von seiner Tochter zu sein schien. Der Vater antwortete per Messenger. Dort las er die übliche Lügengeschichte mit einer kleinen Variation: Das Handy der Tochter sei kaputt (angeblich in die Waschmaschine gesteckt), aber sie müsse ganz dringend zwei Rechnungen bezahlen. Der Vater ließ sich überreden, nahm eine Echtzeitüberweisung vor und schickte der Tochter eine Zahlungsbestätigung per E-Mail. Die Mail landete bei der echten Tochter, die sich kurz darauf zurückmeldete mit der Frage, was sie denn mit dieser Zahlungsbestätigung anfangen solle. Der Schwindel flog auf - leider erst 38 Minuten nach der Echtzeitüberweisung. Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche, die sich doch eigentlich so einfach entlarven ließe: Durch einen Rückruf bei der alten, schon bisher bekannten Nummer oder die Bitte, eine Sprachnachricht zu schicken.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an der Kantstraße ein Weihnachtsbaum gestohlen. Der Baum stand auf der überdachten Terrasse an der Rückseite des Hauses.

Zwischen Donnerstagmittag und Dienstagmorgen sind Unbekannte an der Aucheler Straße in ein Gewächshaus eingedrungen. Sie stahlen eine Geldkassette und verschiedene andere Gegenstände.

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurden aus einem am Alter Weg abgestellten Fiat Scudio ein Schlüssel und eine geringe Menge Geld gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell