Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrräder entwendet

Täter brechen in Gartenhaus ein

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (03. März 2023), 17:00 Uhr und Samstag (04. März 2023), 14:20 Uhr kam es an der Turmstraße in Kleve, zu einem Einbruch in ein Gartenhaus. Ein oder mehrere Täter hebelten die Türe des Gartenhauses auf, brachen ein Kettenschloss auf, mit welchem ein grau-schwarzes Pedelec der Marke Gazelle sowie ein rotes Kinderfahrrad gesichert waren und entwendeten die beiden Räder. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, sich unter 02821 5040 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell