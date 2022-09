LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - Gestern, gegen 18.45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines in der St.-Georg-Straße geparkten PKW. Der 43-jährige Täter entfernte sich in der Folge vom Tatort und beleidigte unter anderem mehrere Passanten. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den 43 Jahre alten Mann in Gewahrsam. Ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr