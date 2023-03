Goch-Kessel (ots) - Zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr, und Samstagmorgen (4. März 2023), 10:00 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Schulgebäude am Klosterweg einzudringen. Sie hebelten erfolglos an der Eingangstüre herum, gelangten aber nicht ins Innere der Schule. Anschließend flüchteten die Täter daher ohne Beute. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs) ...

