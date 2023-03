Bedburg-Hau (ots) - In der Zeit von Samstag (4. März 2023) um 18:30 Uhr bis Sonntag (5. März 2023) um 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Blumengeschäft an der Straße An der Molkerei in Hasselt ein. Sie hebelten mehrere Türen zum sowie im Geschäft auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen im Bürotrakt nach Wertgegenständen. Letztlich ...

mehr