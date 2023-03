Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Blumenhandel

Die Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit von Samstag (4. März 2023) um 18:30 Uhr bis Sonntag (5. März 2023) um 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Blumengeschäft an der Straße An der Molkerei in Hasselt ein. Sie hebelten mehrere Türen zum sowie im Geschäft auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen im Bürotrakt nach Wertgegenständen. Letztlich erbeuteten die Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag aus dem Blumenhandel. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

