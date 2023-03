Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in eine Grundschule

Bargeld entwendet

Bedburg-Hau - Schneppenbaum (ots)

In der Zeit von Samstag (4. März 2023) um 15.15 Uhr bis Sonntag (5. März 2023) um 11:30 Uhr brachen unbekannte Täter in die St. Markus Grundschule an der Straße Honigsberg ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Gebäude brachen die Unbekannten eine Bürotür auf und gelangten so hinein. Im Büro durchsuchten sie Schränke und Schreibtische nach Diebesgut und entwendeten Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort wahrgenommen haben oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell