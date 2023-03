PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: In Reihenhaus eingebrochen +++ Mit Holzschwert zugeschlagen +++ Mann von Trio angegangen +++ Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen +++ Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Reihenhaus eingebrochen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Frankenweg, 02.03.2023, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend waren Einbrecher in Friedrichsdorf Seulberg aktiv. Zum Ziel der Täter wurde zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr ein im Frankenweg befindliches Reihenhaus. Die Kriminellen hebelten ein Fester auf, um in das Hausinnere einzusteigen. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Die Täter entwendeten Schmuck und verließen das Haus wieder unbemerkt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Mit Holzschwert zugeschlagen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 02.03.2023, gg. 14.00 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Louisenstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 19-Jähriger mit einem Holzschwert geschlagen wurde. Der junge Mann aus Bad Homburg befand sich gegen 14.00 Uhr in der Louisenstraße gegenüber des Kurhauses, als er auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen einer Dame und einem älteren Herrn aufmerksam wurde. Als der 19-Jährige den Streit schlichten wollte, wurde der Herr ihm gegenüber aggressiv. Dies mündete schließlich darin, dass der Mann mit einem länglichen hölzernen Gegenstand auf ihn einschlug. Anschließend entfernte sich der ältere Herr zu Fuß in Richtung Waisenhausstraße. Eine Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Am Nachmittag wurde der Gesuchte jedoch von sich aus bei der Polizeistation Bad Homburg vorstellig. Das mutmaßliche Tatwerkzeug führte der 65-jährige Bad Homburger mit sich. Es wurde als Beweismittel sichergestellt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Holzschwert, das üblicherweise bei der Ausübung von japanischen Kampfkünsten Verwendung findet. Die Beamten stellten darüber hinaus fest, dass der Mann stark alkoholisiert war - ein Atemalkoholtest zeigte über 1,9 Promille. Er muss sich demnächst im Rahmen eines gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahrens für sein Handeln verantworten.

Eine wichtige Zeugin ist aktuell noch unbekannt. Es handelt sich um die Dame, die am Tatort zuerst mit dem 65-Jährigen in Streit geraten war. Sie hatte sich entfernt, als der 19-Jährige schlichtend eingegriffen hatte. Die Kriminalpolizei bittet die genannte Frau sowie mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Mann von Trio angegangen,

Oberursel, Epinayplatz, 02.03.2023, gg. 06.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen ist ein 44-Jähriger auf dem Oberurseler Epinayplatz von drei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nach Schilderung des Geschädigten traf er gegen 06.00 Uhr auf dem Nachhauseweg von einer Gaststätte auf das Trio. Nach einer kurzen Konversation sei er von den Männern geschlagen und getreten worden. Anschließend seien sie von der Örtlichkeit geflüchtet. Der zur Tatzeit stark alkoholisierte 44-Jährige konnte die Angreifer lediglich als "südländisch" aussehend beschreiben. Ein Zeuge, der einen Täter in Richtung Holzweg-Passage hatte wegrennen sehen, beschrieb diesen als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß und schlank. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen,

Oberursel, Erich-Ollenhauer-Straße / Liebfrauenstraße, 01.03.2023, 16.00 Uhr bis 02.03.2023, 07.30 Uhr

(pa)Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Oberursel zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und teils hochwertige Werkzeuge daraus entwendet. Die Taten ereigneten sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Erich-Ollenhauer-Straße und der Liebfrauenstraße. In der Erich-Ollenhauer-Straße hebelten die Täter die Schiebetür eines Mercedes Sprinter auf. Aus dem Laderaum entwendeten sie daraufhin Rohrreinigungsmaschinen, eine Kamera sowie eine Leiter. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Bei dem Fall in der Liebfrauenstraße wurde ein Mercedes Vito eines Malerbetriebs gewaltsam geöffnet. Auch hier hatten es die Täter auf Werkzeug abgesehen. Sie stahlen neben Malerutensilien auch diverse weitere Werkzeuge, deren Wert sich insgesamt auf einige Hundert Euro beziffern lässt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die in den genannten Bereichen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Wehrheim, Usinger Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell