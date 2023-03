PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen +++ An S-Bahn-Haltestelle um Geld gebracht +++ Diebstahl aus Friedhofstoilette

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Oberursel, Dornbachstraße, 28.02.2023, 17.00 Uhr bis 19.20 Uhr

(pa)Am frühen Dienstagabend ist in Oberursel das Fahrzeug eines Handwerksbetriebs aufgebrochen worden. Der weiße Mercedes Vito war zwischen 17.00 Uhr und 19.20 Uhr am Fahrbahnrand der Dornbachstraße geparkt, als jemand die Schiebetür des Pkw aufhebelte, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus dem Mercedes wurde diverses Werkzeug - unter anderem der Marken "Bosch" und "Makita" - entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf etwa 3.200 Euro. Hinzu kommt der am Fahrzeug angerichtete Schaden, der auf circa 1.500 Euro geschätzt wird. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. An S-Bahn-Haltestelle um Geld gebracht, Kronberg im Taunus, Am Schanzenfeld, 01.03.2023, gg. 02.55 Uhr

(pa)In der Nacht auf Mittwoch verständigte ein 18-Jähriger die Polizei, nachdem er eigenen Angaben zufolge an der S-Bahn-Haltestelle Kronberg Süd bestohlen und bedroht worden war. Gemäß den Schilderungen des in Nordrhein-Westfalen wohnhaften Anzeigenerstatters befand er sich gegen 02.55 Uhr auf dem Bahnsteig der in der Straße "Am Schanzenfeld" befindlichen S-Bahn-Haltestelle, als er von einem Unbekannten, auf den er bereits zuvor am Bahnhof Kronberg getroffen war, bestohlen wurde. Nachdem der Täter ihm einen Geldbetrag im niedrigen zweistelligen Bereich entwendet habe, sei er durch den Unbekannten unter Vorhalt eines Teppichmessers bedroht worden. Anschließend habe der Täter zu Fuß die Flucht in Richtung der Straße "Am Schanzenfeld" ergriffen. Der Anzeigenerstatter schilderte zudem, dass derselbe Täter kurz zuvor am Bahnhof Kronberg einem weiteren Geschädigten, dessen Identität bislang unbekannt ist, eine Tasche entrissen habe. Der Täter wird beschrieben als etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 185 cm bis 190 cm groß und schlank mit "südländischem" Aussehen. Er habe einen leichten Oberlippenbart gehabt und soll Französisch sowie mutmaßlich Arabisch gesprochen haben. Getragen habe der Mann einen schwarzen Daunenmantel mit Kapuze, weiße Sneaker und ein schwarzes Basecap. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie den bislang unbekannten weiteren Geschädigten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Diebstahl aus Friedhofstoilette,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Kaiser-Friedrich-Promenade 27.02.2023, 07.30 Uhr bis 28.02.2023, 07.30 Uhr

(pa)Anfang dieser Woche kam es in Bad Homburg auf dem Gelände des Gonzenheimer Friedhofs zu einem Diebstahl. Wie am Dienstagmorgen festgestellt und zur Anzeige gebracht wurde, hatten Unbekannte in der Zeit seit Montagmorgen den im Bereich der öffentlich zugänglichen Herrentoilette montierten Durchlauferhitzer entwendet. Diesbezüglich bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg Friedhofsbesucherinnen und -besucher, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell