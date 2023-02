PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung an U-Bahn-Haltestelle +++ Trio von Fahrraddieben beobachtet - Polizei sucht Fahrradbesitzer +++ Fensterscheibe eingeschlagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung an U-Bahn-Haltestelle, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am alten Wehr, 24.02.2023, gg. 12.20 Uhr

(pa)In Bad Homburg Gonzenheim kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, zu der die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen sucht. Ein 28-jähriger Frankfurter befand sich eigenen Angaben nach gegen 12.20 Uhr auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Haltestelle "Gonzenheim", als er mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geriet. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei er von dem Opponenten ins Gesicht geschlagen und ausländerfeindlich beleidigt worden. Im Anschluss habe sich der Täter auf einem mattschwarzen Rennrad in Richtung Innenstadt entfernt. Der Mann soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und dünn gewesen sein. Er habe stoppeliges Haar gehabt und eine dunkelblaue Jacke getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Trio von Fahrraddieben beobachtet - Polizei sucht Fahrradbesitzer, Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg, 24.02.2023, gg. 19.45 Uhr

(pa)Am Freitagabend ist im Bad Homburger Seedammweg ein Fahrrad von einem Diebestrio gestohlen worden. Ein jugendlicher Passant konnte gegen 19.45 Uhr beobachten, wie drei Jugendliche oder junge Erwachsene sich am Fahrradabstellplatz vor dem dortigen Gymnasium unter Zuhilfenahme eines Winkelschleifers am Schloss eines der Räder zu schaffen machten. Als die Täter den Zeugen bemerkten, und einer von ihnen auf ihn zukam, suchte er das Weite und verständigte die Polizei. Vor Ort war das Trio kurz darauf nicht mehr anzutreffen ebenso war das angegangene Fahrrad augenscheinlich verschwunden. Auch eine eingeleitete Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg. Es soll sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Alle sollen dunkle Kleidung getragen haben. Die junge Frau sei etwa 170 cm groß gewesen. Ihre Mittäter sollen mit circa 175 cm und 180 cm etwas größer gewesen sein. Eine Besitzerin oder ein Besitzer des gestohlenen Fahrrads hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Daher bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg die Person, der ein dort abgestelltes Rad gestohlen wurde sowie mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Fensterscheibe eingeschlagen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Schöne Aussicht, 25.02.2023, 00.00 Uhr bis 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Samstag wurde in Bad Homburg die Fensterscheibe eines Kosmetikstudios mutwillig beschädigt. Das betroffene Studio ist in der Straße "Schöne Aussicht" in der Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses ansässig. Wie am Samstagmorgen festgestellt werden musste, hatte jemand zwischen Mitternacht und 07.00 Uhr morgens die Glasscheibe eines der Fenster eingeschlagen und dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

