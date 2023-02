PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl von Baustelle +++ Hochwertiger Schmuck gestohlen +++ Pkw zerkratzt +++ Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebstahl von Baustelle,

Bad Homburg v. d. Höhe, Auf der Steinkaut, Montag, 20.02.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 21.02.2023, 07:15 Uhr

(sun)In der vergangenen Woche kam es im Bereich von Bad Homburg zu Diebstählen auf Baustellen. Am Mittwoch wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl gemeldet, der sich in der Nacht zum Dienstag ereignete. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände an der Straße "Auf der Steinkaut", brachen ein Vorhängeschloss an der Tür eines Baucontainers auf und entwendeten hieraus eine Baumaschine. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 um Hinweise.

2. Hochwertiger Schmuck gestohlen,

Weilrod, Gemünden, Am Grauacker, Mittwoch, 22.02.2023, 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr

(sun)Am Mittwochvormittag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Gemünden ein. Die Diebe verschafften sich zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr Zutritt zum Haus in der Straße "Am Grauacker" und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Die Täter schnappten sich aufgefundene hochwertige Schmuckstücke und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu kontaktieren

3. Pkw zerkratzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße, Mittwoch, 22.02.2023, 19:25 Uhr bis 21:15 Uhr

(sun)Am Mittwochabend ist in Bad Homburg ein schwarzer VW von einem oder mehreren Unbekannten mutwillig beschädigt worden. Zwischen 19:25 Uhr und 21:15 Uhr parkte der Wagen auf einem Parkplatz in der Jacobistraße, als die gesamte Fahrerseite des Autos zerkratzt wurde, wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstanden ist. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, Kronberg im Taunus, Schreyerstraße, Dienstag, 21.02.2023, 11:35 Uhr

(sun)Am Dienstagvormittag hat sich in Kronberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem vier Fahrzeuge beschädigt und zwei Unfallbeteiligte verletzt wurden. Gegen 11:35 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem schwarzen Mercedes die Schreyerstraße vom Berliner Platz kommend in Richtung Eschborn. Als aus einer Einfahrt ein grauer Mini herausgefahren kam, wich der 47-Jährige aus und kollidierte mit einem geparkten gelben Mini, welcher daraufhin gegen einen weißen Skoda geschoben wurde. Der weiße Skoda stieß anschließend noch gegen einen geparkten blauen BMW. In dem schwarzen Mercedes befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Insassen. Beide wurden leicht verletzt, wobei die Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallschaden beträgt circa 30.000 Euro.

