POL-HG: Mehrere Einbrüche in Friedrichsdorf +++ Einbrecher stehlen Schmuck +++ An Haustür gehebelt +++ Baumaschinen im Visier von Dieben +++ Unfall auf Südring

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Einbrüche in Friedrichsdorf,

Friedrichsdorf, Feststellungen: 17.-19.02.2022

(pa)Ende vergangener Woche wurden in Friedrichsdorf mehrere Fälle von Einbrüchen in Wohnungen sowie in ein Restaurant gemeldet. Nicht bei allen Taten machten die Täter Beute. Zwischen Freitagvormittag und Samstagnachmittag schlugen Unbekannte in der Schlesierstraße in Seulberg die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. In Köppern wurde zwischen Dienstag, dem 07.02 und Sonntagmittag in der Straße "Am Köhlerberg" ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen Schmuck, Münzen und Silberbesteck. Leer gingen die Täter bei einem Einbruch aus, der sich zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag in der Altkönigstraße in Burgholzhausen ereignete. Nachdem sie durch ein aufgehebeltes Fenster in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen waren, mussten sie feststellen, dass das Objekt derzeit unbewohnt und damit nichts zu holen ist. In der Taunusstraße blieb ein Einbrecher ebenfalls ohne Beute nachdem er ertappt worden war. Der Unbekannte hatte in der Nacht auf Freitag gegen 04.45 Uhr ein gekipptes Fenster aufgehebelt und war ins Innere einer Erdgeschosswohnung eingestiegen. Eine Bewohnerin wurde dabei auf die verdächtigen Geräusche aufmerksam. Als die Frau nachschaute, was es damit auf sich hat, traf sie auf den Einbrecher. Der Mann, der lediglich als dunkle Gestalt beschrieben wurde, flüchtete daraufhin sofort aus einem Fenster und anschließend in unbekannte Richtung. In der Straße "Institut Garnier" wurde zwischen dem späten Donnerstagabend und Freitagvormittag nicht eine Wohnung, sondern eine Gaststätte zum Ziel eines Einbruchsversuchs. Vergeblich wurde versucht, eine in die Räumlichkeiten führende Glastür aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Täter auch hier ohne Diebesgut abziehen mussten. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genannten Fällen übernommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Hinweis:

Die Polizeiliche Beratungsstelle steht Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Zuhause besser von Einbrechern schützen wollen, beratend zur Seite. Bei kostenlosen Vor-Ort-Terminen können Sie erfahren, wo möglicherweise Schwachstellen bestehen und welche Maßnahmen geeignet sind, um den Tätern die "Arbeit" zu erschweren. Ob Eigentum oder im Mietverhältnis - für jedes Haus und jede Wohnung lassen sich passende Möglichkeiten finden. Frau Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der Polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Hochtaunus steht Ihnen telefonisch unter der Telefonnummer (06172) 120 - 250 zur Verfügung und vereinbart gerne einen Termin mit Ihnen.

2. Einbrecher stehlen Schmuck,

Wehrheim, In der Mark, 17.02.2023, 14.00 Uhr bis 19.02.2023, 17.20 Uhr

(pa)Am Wochenende kam es in Wehrheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in der Straße "In der Mark". Die Täter hebelten auf der straßenabgewandten Seite des Hauses die dortige Terrassentür auf und durchsuchten die Räume anschließend nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und verließen den Tatort wieder unerkannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. An Haustür gehebelt,

Neu-Anspach, Dürerstraße, 18.02.2023, 17.45 Uhr bis 19.02.2023, 11.30 Uhr

(pa)In Neu-Anspach haben am Wochenende Einbrecher versucht, in ein Wohnhaus einzudringen. Wie am Sonntagvormittag festgestellt wurde, hatten Unbekannte über Nacht an der Hauseingangstür eines in der Dürerstraße befindlichen Reihenhauses gehebelt. Nachdem sich die Tür nicht hatte öffnen lassen, brachen die Täter unverrichteter Dinge ab. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Baumaschinen im Visier von Dieben,

Bad Homburg v. d. Höhe, Friedberger Straße / Tannenwaldweg, 16.02.2023 bis 20.02.2023

(pa)In den vergangenen Tagen gerieten in Bad Homburg in zwei Fällen Baumaschinen ins Visier von Dieben. Eine der Taten ereignete sich auf einem Baustellengelände in der Friedberger Straße. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde der Tankdeckel eines dort abgestellten Baggers gewaltsam geöffnet und etwa 150 Liter Diesel abgezapft. Ebenfalls Bagger waren im zweiten Fall betroffen, der sich im Tannenwaldweg zutrug. Dort wurden im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen die Motorhauben zweier der Baumaschinen auf bislang unbekannte Weise geöffnet und jeweils die Fahrzeugbatterie entwendet. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zu beiden Fällen unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Unfall auf Südring,

Bad Homburg v. d. Höhe, L 3003 (Südring), 20.02.2023, 07.00 Uhr

(pa)Am Montagmorgen kam es auf dem Bad Homburger Südring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen 07.00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Bad Homburger mit einem Volkswagen die L 3003 aus Richtung Ostring kommend in Fahrtrichtung Zeppelinstraße, als aus der Straße "Am römischen Hof" ein Mercedes auf die Landesstraße auffuhr. Der 85-jährige Kronberger am Steuer des Benz nahm dem VW dabei die Vorfahrt. Der 57-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Rettungsdienst brachte die beiden Fahrzeugführer zur Abklärung in eine Klinik. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt rund 30.000 Euro.

