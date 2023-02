PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Serie von Einbrüchen in Kindertagesstätten +++ Weitere Einbrüche in Tankstelle und Supermarkt ++ Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbrüche in Kindertagesstätten

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Hugenottenstraße Tatzeit: 16.02.23, 17:00 Uhr bis 17.02.23, 07:10 Uhr Tathergang: Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich über eine Außentür der Kindertagesstätte Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend diese nach geeignetem Diebesgut. Hierzu wurden in einigen Räumen verschlossene Behältnisse gewaltsam aufgebrochen, um an das Diebesgut zu gelangen. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in einen Kindergarten. Diesmal betroffen der Kindergarten im Stettiner Ring, in 61381 Friedrichsdorf. Auch hier geschah die Tat im Zeitraum 21:15 Uhr bis 07:10 Uhr. Dabei hebelte der oder die unbekannten Täter ein Fenster der Kindertagesstätte auf und gelangten so in das Innere des Objektes. Sodann wurden die Räumlichkeiten aufgesucht und auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Es wurden, wie schon bei der ersten Tat, diverse Gegenstände entwendet. Auch hier blieb der oder die Täter unerkannt und sind flüchtig. Ein dritter Einbruch geschah in derselben Nacht in der Kindertagesstätte im Marc- Aurel-Ring, in 61381 Friedrichsdorf, im Zeitraum 23:00 Uhr bis 07:15 Uhr. Auch in diesem Fall hebelte der oder die Täter ein Fenster der Tagesstätte mit einem unbekannten Werkzeug auf und drang so in das Objekt ein. Auch hier wurden alle Räumlichkeiten betreten und nach Diebesgut durchsucht. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. An allen Objekten entstanden Sachschäden. Hinweise die zur Aufklärung der Taten beitragen sind an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 zu richten.

Einbruch in Einkaufsmarkt

61276 Weilrod-Riedelbach, Talaue , Einkaufsmarkt Freitag, 17.02.2023, 23:23 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigten Zugang zu dem Einkaufsmarkt, durch Aufhebeln eines Fensters. Anschließend wurden die Personalräume durchsucht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro.

Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Blitz ED in Tankstelle

61279 Grävenwiesbach, Frankfurter Straße 65, Tankstelle Sonntag, 19.02.2023, 02:52 Uhr

Zwei unbekannte maskierte Täter betraten das Gelände der Tankstelle. Einer der Täter schlug mit einem Vorschlaghammer die Eingangstür ein. Anschließend wurden sämtliche Zigarettenverpackungen entwendet. Als Fluchtmittel wurde ein auf dem gegenüberliegenden Parkplatz (Taunus-Arkaden) geparktes Fahrzeug benutzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Brand an einem Mehrfamilienhaus

61276 Weilrod, Bornwiesenhof Samstag, 18.02.2023, 01:32

Auf der Terrasse des Mehrfamilienhauses mit 3 Wohneinheiten kam es zur Entzündung von dort gelagertem Brennholz. Ursächlich könnte ein zuvor abgestellter Eimer mit heißer Asche gewesen sein. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Hausfassade auf der Terrassenseite wurde beschädigt.

Bei Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann einen Zusammenbruch und musste in die Universitätsklinik nach Frankfurt zur medizinisch Versorgung.

Verkehrsunfälle

Gemarkung 61267 Neu-Anspach, K 723 Freitag, 17.02.2023, 22:36 Uhr

Eine 18-jährige Fahrerin aus Weilrod befuhr mit ihrem PKW die K 723 aus Richtung Rod am Berg in Richtung Usingen. Sie kam rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf dem linksseitigen Acker auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihre drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Körperliche Auseinandersetzung in Königstein 61462 Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, Tankstelle Samstag, 18.02.2023, 13:32 Uhr

Am Samstagmittag kam es auf einem Tankstellengelände in der Königsteiner Innenstadt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Schmittener und einem noch unbekannten Mann, wobei es auch zu Beleidigungen kam.

Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den 37-Jährigen auch körperlich an und fügte ihm hierdurch nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen zu.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Er wird als etwa 30-35 Jahre alt, ca. 170cm groß, von korpulenter Gestalt und "südländischer" Erscheinung beschrieben. Er habe einen Vollbart gehabt und sei insgesamt sportlich, unter anderem mit einem rot/schwarzen Pullover und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen.

Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen VW Golf mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06174 9266-0 mit der Polizeistation Königstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell