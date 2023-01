POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Braunschweig / Polizeigewahrsam (ots) - Ein 38-jähriger Mann, der aufgrund des Verdachts einer vorangegangenen gefährlichen Körperverletzung in das Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Braunschweig eingeliefert wurde, musste reanimiert werden. Am Neujahrsmorgen soll der Mann in einer Gaststätte in der Braunschweiger Innenstadt Pfefferspray versprüht und dadurch mindestens vier Gäste im Lokal verletzt haben. Diese ...

