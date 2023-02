POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Streitigkeit eskaliert +++ Dieseldiebe zapfen Radlader an +++ Kabelrollen von Baustelle entwendet +++ Blitzerreport

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Friedrichsdorf, Ostpreußenstraße, Donnerstag, 23.02.2023, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(sun)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Friedrichsdorf haben unbekannte Täter am Donnerstag Schmuckstücke und weitere Wertgegenstände erbeutet. Die Täter hebelten in der Ostpreußenstraße zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr eine Terrassentür des Hauses auf, schnappten sich die aufgefundenen hochwertigen Schmuckstücke und Wertgegenstände und ergriffen hiermit unerkannt die Flucht. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Streitigkeit eskaliert,

Oberursel, Bommersheim, Lange Straße, 23.02.2023, gg. 19.20 Uhr

(pa)Am Donnerstag ist in Oberursel eine Streitigkeit eskaliert, woraufhin die Polizei nun wegen mehrerer Straftatbestände ermittelt. Gegen 19.20 Uhr trafen in einer Sackgasse im Bereich "Lange Straße" zwei Pkw - ein VW Polo und ein Taxi - aufeinander. Als beide Fahrzeuge sich an einer Engstelle gegenüberstanden, kam es zum Streit. Nach Angaben der Taxifahrgäste seien im weiteren Verlauf zwei Männer aus dem Volkswagen ausgestiegen und an das Taxi herangetreten, um die Insassen durch Vorhalten eines Reizstoffsprays sowie eines schusswaffenähnlichen Gegenstands zu bedrohen. Auch sei einer der Fahrgäste durch einen der Männer geschlagen und getreten worden. Als eine Zeugin das Geschehen gefilmt habe, sei auch diese bedroht worden. Nachdem ein Passant die Polizei verständigte seien die Täter zu Fuß In Richtung der Feldgemarkung geflüchtet. Die Geschädigten beschrieben beide Männer als "südländisch". Einer habe einen olivgrünen Trainingsanzug der Marke "Nike", der andere eine schwarze Daunenjacke, einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose getragen. Der nicht näher beschriebene Fahrer des VW Polo sei in Richtung Bommersheimer Straße davongefahren. Das Fahrzeug konnte wenig später im Nahbereich abgeparkt aufgefunden werden. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach den fußläufig geflüchteten Tätern führte nicht zu ihrer Ergreifung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet diesbezüglich mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Dieseldiebe zapfen Radlader an,

Wehrheim, Feldgemarkung Bereich Obernhainer Weg, 22.02.2023, 16.30 Uhr bis 23.02.2023, 10.30 Uhr

(pa)In der Feldgemarkung bei Wehrheim waren von Mittwoch auf Donnerstag Kraftstoffdiebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurden zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag zwei im Bereich Obernhainer Weg abgestellte Baustellenfahrzeuge. Sie hebelten an einem Radlader sowie einem Bagger jeweils den Tankdeckel auf und zapften anschließend den enthaltenen Dieselkraftstoff ab. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Kabelrollen von Baustelle entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Tannenwaldweg, 22.02.2023, 18.00 Uhr bis 23.02.2023, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag wurde im Bad Homburger Tannenwaldweg eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Unbekannte verschafften sich zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang auf ein Baustellengelände am Gotischen Haus. Dort brachen die Täter zwei Baustellencontainer auf, in denen Baumaterial gelagert wird. Sie entwendeten anschließend mehrere Rollen Kabel, deren Wert sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro beläuft. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Pkw beschädigt und anschließend geflüchtet, Wehrheim, Am Bürgerhaus, Donnerstag, 23.02.2023, 07:10 Uhr bis 16:25 Uhr

(sun)Am Donnerstag streifte ein unbekanntes Fahrzeug in Wehrheim einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 07:10 Uhr und 16:25 Uhr des Donnerstags war in der Straße "Am Bürgerhaus" ein Mercedes ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die schwarze E-Klasse. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen bittet Zeuginnen und Zeugen um mögliche sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Landesstraße 3025, Gemarkung Glashütten, Parkplatz Glaskopf

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

