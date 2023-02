PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schockanrufer machen Beute +++ Einbrecher hebeln Terrassentür auf +++ Material aus Rohbau gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schockanrufer machen Beute,

Bad Homburg v. d. Höhe, Schöne Aussicht, 27.02.2023, gg. 19.00 Uhr

(pa)Am Montag waren Telefonbetrüger mit der Masche des Schockanrufs erfolgreich, was in eine Geldübergabe in Bad Homburg mündete. Die Polizei sucht nun mögliche Zeuginnen und Zeugen. Am Mittag klingelte das Telefon bei einem Bürger aus dem Main-Taunus-Kreis. Der Herr wurde durch die Anrufer in den Glauben versetzt, ein enges Familienmitglied hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befände sich deswegen in Untersuchungshaft und käme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Die hochprofessionelle Vorgehensweise der Betrüger, die gezielt die Hilfsbereitschaft der geschockten Bürgerinnen und Bürger ausnutzen, führt regelmäßig dazu, dass die Angerufenen Bargeld oder Wertgegenstände an eine abholende Person übergeben; so auch im jüngsten Fall, bei dem schließlich eine Übergabe der "Kaution" in Bad Homburg erfolgte. Der Geschädigte wurde durch die Täter in die Straße "Schöne Aussicht" gelotst, wo er eine fünfstellige Summe an eine angebliche Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei übergab. Als sich nach der Geldübergabe niemand mehr meldete, wurde dem hilfsbereiten Herrn bewusst, dass er einem Betrug aufgesessen war. Er beschrieb die Geldabholerin als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 170 cm groß mit "südländischem" Aussehen. Sie habe kürzeres braunes/dunkles Haar bis zum Nacken gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen. Getragen habe die Frau einen dunklen Mantel oder Jacke mit Pelzkragen. Nach der Geldübergabe sei sie zu Fuß in Richtung Dorotheenstraße davongegangen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher hebeln Terrassentür auf,

Friedrichsdorf, Köppern, Schulstraße, 27.02.2023, 06.15 Uhr bis 20.50 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Köppern ist im Verlauf des Montags in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Unbekannte begaben sich zwischen 06.15 Uhr morgens und 20.50 Uhr am Abend in den Garten eines in der Schulstraße befindlichen Einfamilienhauses. Dort hebelten sie die Terrassentür auf, um sich Zutritt ins Hausinnere zu verschaffen. Dieses durchsuchten sie anschließend nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten Armbanduhren, Parfum sowie Kleidungstücke und verließen den Tatort wieder unerkannt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Material aus Rohbau gestohlen,

Oberursel, Erich-Ollenhauer-Straße, 27.02.2023, 16.30 Uhr bis 28.02.2023, 08.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag wurde in Oberursel ein Rohbau zum Ziel von Einbrechern. Die Täter begaben sich zwischen 16.30 Uhr am Nachmittag und 08.30 Uhr morgens auf eine in der Erich-Ollenhauer-Straße befindliche Baustelle und verschafften sich gewaltsam Zugang ins Innere des Rohbaus. Sie entwendeten neben mehreren Hundert Metern Sockelleisten auch eine Kapp-Zugsäge der Marke "Festool". Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf über 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

